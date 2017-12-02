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Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ

Крымский правозащитник заявил о пытках со стороны ФСБ

Киев  •  УНН

 • 17393 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В аннексированом Крыму житель Ялты, правозащитник Юнус Машарипов сообщил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Житель Ялты в аннексированном Россией Крыму, правозащитник Юнус Машарипов заявляет о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России”, — говорится в сообщении.

По словам Машарипова, в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года он занимался правозащитной деятельностью, “сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов, пенсионеров”. После этого Машарипова, по его словам, стали избивать и пытать электрическим током.

Также он отметил, что ему пришлось оговорить себя: под действием пыток он указал, что был “агентом СБУ и выполнял его задания”.

Ранее Машарипов заявил, что 27 сентября 2017 года неизвестные напали на него, избили, а затем доставили в здание ФСБ в Ялте. 27 сентября он был арестован подконтрольным Кремлю Ялтинским городским судом на два месяца по обвинению в изготовлении взрывного устройства. Во время заседания суда обвиняемый заявлял о пытках, однако реакции суда не было. От дачи показаний Машарипов отказался.

“На данный момент сотрудники ФСБ угрожают мне расправой, доправленням в психбольницу на всю жизнь из-за того, что по статье 51 я отказался от данных мной показаний вследствие пыток”, — добавил обвиняемый.

Как сообщал УНН, в Крыму активиста Балуха отпустили под домашний арест.

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