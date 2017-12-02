Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В анексованому Криму житель Ялти, правозахисник Юнус Машаріпов повідомив про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Житель Ялти в анексованому Росією Криму, правозахисник Юнус Машаріпов заявляє про тортури з боку співробітників Федеральної служби безпеки Росії”, — йдеться в повідомленні.
За словами Машаріпова, в управлінні ФСБ в Ялті його допитували про часті поїздки на материкову Україну. Він розповів, що з 2014 року він займався правозахисною діяльністю, “повідомляючи організаціям про порушення прав дітей, інвалідів, пенсіонерів”. Після цього Машаріпова, за його словами, почали бити і катувати електричним струмом.
Також він зазначив, що йому довелося обмовити себе: під дією тортур він вказав, що був “агентом СБУ і виконував його завдання”.
Раніше Машаріпов заявив, що 27 вересня 2017 року невідомі напали на нього, побили, а потім доставили в будівлю управління ФСБ в Ялті. 27 вересня він був заарештований підконтрольним Кремлю Ялтинським міським судом на два місяці за звинуваченням у виготовленні вибухового пристрою. Під час засідання суду обвинувачений заявляв про тортури, однак реакції суду не було. Від надання свідчень Машаріпов відмовився.
“На даний момент співробітники ФСБ загрожують мені розправою, доправленням у психлікарню на все життя через те, що за статтею 51 я відмовився від даних мною показань внаслідок тортур”, — додав обвинувачений.
Як повідомляв УНН, у Криму активіста Балуха відпустили під домашній арешт.