Оккупационная власть приговорила крымского татарина к 4 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. “Ялтинский городской суд” приговорил крымского татарина Юнуса Машарипова к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. российских рублей по обвинению в “незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ”. Об этом сообщает крымско-татарский канал АТР, передает УНН.
Ранее оккупанты обвиняли Машарипова в подрыве ЛЭП и двух газопроводов, которые произошли в Крыму в ноябре 2017 года, через месяц после задержания крымского татарина.
В январе этого года Машарипов заявил о пытках ФСБ РФ, в результате чего крымский татарин был вынужден признать, что является «агентом СБУ и выполнял их задания».
Напомним, в декабре 2017 года в аннексированом Крыму житель Ялты, правозащитник Юнус Машарипов сообщил о пытках со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности России.
По словам Машарипова, в управлении ФСБ в Ялте его допрашивали о частых поездках на материковую Украину. Он рассказал, что с 2014 года он занимался правозащитной деятельностью, “сообщая организациям о нарушении прав детей, инвалидов, пенсионеров”. После этого Машарипова, по его словам, стали избивать и пытать электрическим током.