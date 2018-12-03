На Донбасі були зруйновані більш ніж 40 тисяч домівок

"Внутрішньо переміщених осіб більш ніж 1,5 мільйони. Вони поїхали з різних причин, у багатьох не залишилось домівок. За даними ООН, понад 40 тис. домівок були зруйновані", - зазначив омбудсмен.



За його словами, ті громадяни України, які залишились на окупованій території, щодня ризикують. Багато українських громадян перебувають у застінках незаконних тюрем, а окупаційна влада не надає ніякої інформації про них.



Нагадаємо, окупаційна влада на Донбасі заманювала громадян на фейкові вибори 11 листопада обіцянками продажу за низькими цінами продуктів, дефіцитних медикаментів та інших товарів із розкраденої гуманітарної допомоги.



13 листопада "Ялтинський міський суд" засудив кримського татарина Юнуса Машаріпова до 4 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму зі штрафом в розмірі 110 тис. російських рублів за звинуваченням в "незаконному виготовленні вибухового пристрою, незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин".