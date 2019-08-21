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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 120479 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131098 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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На Донбассе судья пыталась пересечь линию разграничения с поддельным паспортом

На Донбассе судья пыталась пересечь линию разграничения с поддельным паспортом

Киев  •  УНН

 • 20102 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На пункте пропуска "Новотроицкое" на Донбассе обнаружили женщину, которая пыталась пересечь линию разграничения по поддельному паспорту. Позже выяснилось, что она судья. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

При пересечении КПП женщина предъявила сотрудникам паспорт гражданки Украины с признаками подделки. При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у нее действительный паспорт на другое имя. Также выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области.

От дачи объяснений женщина отказалась.

Сейчас начато уголовное производство.

Напомним, 21 августа на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях собралось 235 автомобилей.

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