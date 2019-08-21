На Донбассе судья пыталась пересечь линию разграничения с поддельным паспортом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На пункте пропуска "Новотроицкое" на Донбассе обнаружили женщину, которая пыталась пересечь линию разграничения по поддельному паспорту. Позже выяснилось, что она судья. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
При пересечении КПП женщина предъявила сотрудникам паспорт гражданки Украины с признаками подделки. При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у нее действительный паспорт на другое имя. Также выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области.
От дачи объяснений женщина отказалась.
Сейчас начато уголовное производство.
Напомним, 21 августа на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях собралось 235 автомобилей.