На Донбассе судья пыталась пересечь линию разграничения с поддельным паспортом

При пересечении КПП женщина предъявила сотрудникам паспорт гражданки Украины с признаками подделки. При осмотре личных вещей правоохранители обнаружили у нее действительный паспорт на другое имя. Также выяснилось, что женщина работает судьей в одном из райсудов Донецкой области.

От дачи объяснений женщина отказалась.

Сейчас начато уголовное производство.

Напомним, 21 августа на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях собралось 235 автомобилей.