На Донбасі суддя намагалася перетнути лінію розмежування з підробним паспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На пункті пропуску "Новотроїцьке" на Донбасі виявили жінку, яка намагалася перетнути лінію розмежування за підробним паспортом. Пізніше з’ясувалася, що вона суддя. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Під час перетину КПП жінка пред’явила співробітникам паспорт громадянки України з ознаками підроблення. Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у неї дійсний паспорт на інше ім’я. Також з’ясувалося, що жінка працює суддею в одному з райсудів Донецької області.
Від надання пояснень жінка відмовилася.
Наразі розпочато кримінальне провадження.
Нагадаємо, 21 серпня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах зібралось 235 автомобілів.