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Ситуація на КПВВ на Донбасі: у чергах зібралось понад 230 автівок

Ситуація на КПВВ на Донбасі: у чергах зібралось понад 230 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У середу, 21 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах зібралось 235 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 20/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

Також прикордонники зазначили, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 46 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у сервісних зонах на КПВВ “Чонгар” і “Каланчак” планується збудувати центри надання адміністративних послуг.

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