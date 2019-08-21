Ситуація на КПВВ на Донбасі: у чергах зібралось понад 230 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У середу, 21 серпня, зранку на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах зібралось 235 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/40; "Мар’їнка" – 0/75; "Новотроїцьке" – 20/30; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.
Також прикордонники зазначили, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 46 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів.
Нагадаємо, у сервісних зонах на КПВВ “Чонгар” і “Каланчак” планується збудувати центри надання адміністративних послуг.