Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях собралось более 230 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В среду, 21 августа, утром на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях собралось 235 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/75; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
Также пограничники отметили, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным иимел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 46 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств.
Напомним, в сервисных зонах на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" планируется построить центры предоставления административных услуг.