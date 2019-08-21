Оновлені КПВВ на адмінмежі з Кримом заплановано відкрити 15 листопада

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У сервісних зонах на КПВВ “Чонгар” і “Каланчак” планується збудувати центри надання адміністративних послуг. Про це заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв під час міжвідомчої наради на території пункту в’їзду — виїзду “Чонгар”, повідомляє УНН із посиланням на сайт Херсонської ОДА. 

“Юрій Гусєв наголосив, що у сервісних зонах планується збудувати центри надання адміністративних послуг, для цього необхідно запроєктувати проведення якісного зв’язку до КПВВ”, — йдеться у повідомленні.

Юрій Гусєв наголосив, що “під час перетину тимчасової межі люди мають відчувати, що вони повертаються додому, а Херсонщина — це Європа”. Також він запропонував вислухати замовників та проектантів, представників профільних структурних підрозділів ОДА щодо стадії будівельних робіт.

У свою чергу державний секретар Міністерства інфраструктури Андрій Галущак наголосив, що після доручення Президента керівнику Херсонщини будівельні роботи на КПВВ активізувалися.

“Ми змінили керівництво замовника. Сподіваюсь, що тепер докорінно змінимо підхід і почнемо працювати в межах реального графіку. Звичайно, це тимчасові споруди, оскільки Крим — це Україна. Але це не означає, що ми не повинні дбати про людей”, — наголосив він.

Заступник гендиректора “Укрінтеравтосервіс” Олександр Шендрик поінформував про завершення робіт із розробки проєкту для будівництва тимчасово контрольно-пропускних пунктів “Каланчак” та “Чонгар”.

“Розпочато роботи з виносу земельних ділянок на „Чонгарі“, а згодом такі ж роботи здійснюватимуться по „Каланчаку“. Ідемо за графіком. Робочі матеріали передано до Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ОДА”, — сказав він.

Крім того, Юрій Гусєв наголосив, що у сервісних зонах планується збудувати центри надання адміністративних послуг, для цього необхідно запроектувати проведення якісного зв’язку до КПВВ.

Учасники наради підкреслили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Каланчак” та “Чонгар” на адміністративній межі із тимчасово окупованою АР Крим заплановане на 15 листопада.

Як раніше повідомляв УНН, під час представлення голови Херсонської ОДА на КПВВ “Чонгар” 13 липня Президент України Володимир Зеленський встановив дедлайн на облаштування КПВВ на адмінмежі з Кримом до 20 грудня.

Замовником будівництва КПВВ є державне підприємство Міністерства інфраструктури “Укрінтеравтосервіс”, на облаштування КПВВ державне підприємство отримало фінансування в розмірі близько 100 млн гривень.

Нагадаємо, станом на 16 липня представник президента України в АРК Антон Кориневич заявив, що облаштування КПВВ “Чаплинка” на адмінкордоні з Кримом найближчим часом не заплановано, на відміну від двох інших КПВВ “Чонгар” і “Каланчак”.

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