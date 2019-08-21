Обновленные КПВВ на админграницах с Крымом планируется открыть 15 ноября

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КИЕВ. 21 августа. УНН. В сервисных зонах на КПВВ “Чонгар” и “Каланчак” планируется построить центры предоставления административных услуг. Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в ходе межведомственного совещания на территории пункта въезда — выезда “Чонгар”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Херсонской ОГА.

“Юрий Гусев отметил, что в сервисных зонах планируется построить центры предоставления административных услуг, для этого необходимо запроектировать проведение качественной связи в КПВВ”, — говорится в сообщении.

Юрий Гусев отметил, что “при пересечении временной границы люди должны чувствовать, что они возвращаются домой, а Херсонская область — это Европа”. Также он предложил выслушать заказчиков и проектировщиков, представителей профильных структурных подразделений ОГА по стадии строительных работ.

В свою очередь государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак отметил, что после поручения Президента руководителю Херсонщины строительные работы на КПВВ активизировались.

“Мы сменили руководство заказчика. Надеюсь, что теперь в корне изменим подход и начнем работать в рамках реального графика. Конечно, это временные сооружения, поскольку Крым — это Украина. Но это не значит, что мы не должны заботиться о людях”, — подчеркнул он.

Заместитель гендиректора “Укринтеравтосервис” Александр Шендрик сообщил о завершении работ по разработке проекту строительства временно контрольно-пропускных пунктов “Каланчак” и “Чонгар”.

“Начаты работы по выносу земельных участков на „Чонгаре“, а впоследствии такие же работы будут осуществляться по „Каланчаке“. Идем по графику. Рабочие материалы переданы в Департамент строительства и развития инфраструктуры ОГА”, — сказал он.

Кроме того, Юрий Гусев отметил, что в сервисных зонах планируется построить центры предоставления административных услуг, для этого необходимо запроектировать проведения качественной связи в КПВВ.

Участники совещания подчеркнули, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда “Каланчак” и “Чонгар” на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано на 15 ноября.

Как ранее сообщал УНН, во время представления председателя Херсонской ОГА на КПВВ “Чонгар” 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский установил дедлайн на обустройство КПВВ на админгранице с Крымом до 20 декабря.

Заказчиком строительства КПВВ является государственное предприятие Министерства инфраструктуры “Укринтеравтосервис”, на обустройство КПВВ государственное предприятие получило финансирование в размере около 100 млн гривен.

Напомним, по состоянию на 16 июля представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что обустройство КПВВ “Чаплинка” на админгранице с Крымом в ближайшее время не запланировано, в отличие от двух других КПВВ “Чонгар” и “Каланчак”.

Украинские Национальные Новости

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