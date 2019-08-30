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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113075 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123914 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115430 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121362 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126026 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151264 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150796 просмотра

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На Донбассе снаряд попал в Дом культуры

На Донбассе снаряд попал в Дом культуры

Киев  •  УНН

 • 12500 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В неподконтрольному правительству Голубовском в Луганской области зафиксировано свежие повреждения на Доме культуры, возникшие вследствие обстрела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очередной ежедневный отчет СММ ОБСЕ.

"В северо-западной части Голубовского (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), наблюдатели заметили, что с нижней части северо-западной кирпичной стены здания Дома культуры сбит кусок штукатурки", - говорится в отчете.

Команда миссии также видела, что на этой стене были выбиты три окна на первом этаже. На земле под выбитыми окнами члены патруля СММ видели обломки стекла и два металлических фрагмента, оцененных как элементы хвостового стабилизатора 73-мм снаряда безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) или пушки боевой машины пехоты (БМП-1).

"По оценке наблюдателей, повреждения здания были свежими и образовались в результате попадания 73-мм снаряда, выпущенного с северного направления", - добавили в СММ.

Члены патруля также видели еще один предмет, застрявший в земле примерно 10 м на восток от здания.

"По их оценке, это был хвостовой стабилизатор 73-мм снаряда, выпущенного из безоткатного орудия (СПГ-9) или пушки БМП-1. По оценке, этот снаряд также было выпущен с северного направления", - отметили в миссии ОБСЕ.

Напомним, 29 августа боевики на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции.

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