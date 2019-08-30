На Донбассе снаряд попал в Дом культуры

"В северо-западной части Голубовского (неподконтрольный правительству, 51 км к западу от Луганска), наблюдатели заметили, что с нижней части северо-западной кирпичной стены здания Дома культуры сбит кусок штукатурки", - говорится в отчете.

Команда миссии также видела, что на этой стене были выбиты три окна на первом этаже. На земле под выбитыми окнами члены патруля СММ видели обломки стекла и два металлических фрагмента, оцененных как элементы хвостового стабилизатора 73-мм снаряда безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) или пушки боевой машины пехоты (БМП-1).

"По оценке наблюдателей, повреждения здания были свежими и образовались в результате попадания 73-мм снаряда, выпущенного с северного направления", - добавили в СММ.

Члены патруля также видели еще один предмет, застрявший в земле примерно 10 м на восток от здания.

"По их оценке, это был хвостовой стабилизатор 73-мм снаряда, выпущенного из безоткатного орудия (СПГ-9) или пушки БМП-1. По оценке, этот снаряд также было выпущен с северного направления", - отметили в миссии ОБСЕ.

Напомним, 29 августа боевики на Донбассе 17 раз обстреляли украинские позиции.