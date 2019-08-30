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На Донбасі снаряд влучив у Будинок культури

На Донбасі снаряд влучив у Будинок культури

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У непідконтрольному урядові Голубівському у Луганській області зафіксовано спричинені обстрілами свіжі пошкодження на Будинку культури. Про це УНН повідомляє з посиланням на черговий щоденний звіт СММ ОБСЄ.

"У північно-західній частині Голубівського (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) спостерігачі бачили, що в нижній частині північно-західної цегляної стіни Будинку культури був збитий шмат штукатурки", - сказано у звіті.

Команда місії також бачила, що на цій стіні було вибито три вікна на першому поверсі. На землі під вибитими вікнами члени патруля СММ бачили уламки скла та два металеві фрагменти, оцінені як хвостовий стабілізатор від 73 мм снаряда з безвідкатної гармати (СПГ‑9, 73 мм) або з гармати бойової машини піхоти (БМП-1).

"За оцінкою, будинок було пошкоджено нещодавно внаслідок влучення 73-мм снаряда, випущеного з північного напрямку", - додали у СММ.

Члени патруля також бачили ще один предмет, що застряг у землі приблизно за 10 м на схід від будинку.

"За їхньою оцінкою, то був хвостовий стабілізатор 73-мм снаряда, випущеного з безвідкатної гармати (СПГ-9) або гармати БМП-1. За оцінкою, цей снаряд також було випущено з північного напрямку", - зазначили у місії ОБСЄ.

Нагадаємо, 29 серпня бойовики на Донбасі 17 разів обстріляли українські позиції.

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