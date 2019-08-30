ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. 29 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 10 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • поруч Мар’їнки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • тричі неподалік Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • близько Новогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
  • двічі поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • неподалік Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Талаківки — зі стрілецької зброї;
  • близько Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:

  • двічі неподалік Південного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
  • в районі Зайцевого — з озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • тричі поблизу Луганського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • неподалік Новолуганського — з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:

  • неподалік Водяного — зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, бойовику мотострілецької бригади так званої ЛНР, який здійснює збір розвідувальної інформації, заочно повідомлено про підозру.

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