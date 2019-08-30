ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. 29 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник здійснив 10 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- поруч Мар’їнки — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- тричі неподалік Водяного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- близько Новогнатівки — зі станкового протитанкового гранатомета;
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- двічі поблизу Гнутового — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- неподалік Лебединського — з ручних протитанкових гранатометів;
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- поблизу Талаківки — зі стрілецької зброї;
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- близько Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 7 обстрілів позицій Об’єднаних сил:
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- двічі неподалік Південного — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- в районі Зайцевого — з озброєння БМП та стрілецької зброї;
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- тричі поблизу Луганського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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- неподалік Новолуганського — з автоматичного гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
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- неподалік Водяного — зі стрілецької зброї.
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Нагадаємо, бойовику мотострілецької бригади так званої ЛНР, який здійснює збір розвідувальної інформації, заочно повідомлено про підозру.