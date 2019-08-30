ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- около Новогнатовки - со станкового противотанкового гранатомета;
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- дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;
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- вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
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- около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
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- дважды неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- в районе Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
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- трижды вблизи Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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- неподалеку от Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
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- неподалеку от Водяного - из стрелкового оружия.
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Напомним, боевике мотострелковой бригады так называемой ЛНР, который осуществляет сбор разведывательной информации, заочно сообщено о подозрении.