ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:



рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;



трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



около Новогнатовки - со станкового противотанкового гранатомета;



дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;



вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;



около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:



дважды неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;



в районе Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия;



трижды вблизи Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



неподалеку от Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":



неподалеку от Водяного - из стрелкового оружия.



Напомним, боевике мотострелковой бригады так называемой ЛНР, который осуществляет сбор разведывательной информации, заочно сообщено о подозрении.