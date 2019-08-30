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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5960 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124410 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115883 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121648 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126203 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151394 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150821 просмотра

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ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 9673 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. 29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • около Новогнатовки - со станкового противотанкового гранатомета;
  • дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов;
  • вблизи Талаковки - из стрелкового оружия;
  • около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • дважды неподалеку от Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • трижды вблизи Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • неподалеку от Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • неподалеку от Водяного - из стрелкового оружия.

Напомним, боевике мотострелковой бригады так называемой ЛНР, который осуществляет сбор разведывательной информации, заочно сообщено о подозрении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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