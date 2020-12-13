На Донбассе пропуск граждан проходит всего на двух КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда “Станица Луганская” и “Новотроицкое”. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“Пропуск через линию разграничения на большинстве дорожных коридоров заблокирован российско-оккупационными войсками. Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда „Станица Луганская“ — ежедневно и „Новотроицкое“ — дважды в неделю в понедельник и пятницу”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на КПВВ “Станица Луганская” на временно оккупированную территорию Украины — 5690 человек, на контролируемую территорию — 5242 человек.
Также через КПВВ “Новотроицкое” — 167 граждан и 32 транспортных средств последовали в направлении временно оккупированного Донецка, одновременно 107 человек и 20 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
Напомним, за месяц после возобновления работы КПВВ на Донбассе линию разграничения пересекло почти 43 тысячи человек.