На Донбасі пропуск громадян проходить лише на двох КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке”. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Пропуск через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів заблоковано російсько-окупаційними військами. Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду „Станиця Луганська“ — щоденно та „Новотроїцьке“ — двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ “Станиця Луганська” до тимчасово окупованої території України — 5690 осіб, на контрольовану територію — 5242 осіб.
Також через КПВВ “Новотроїцьке” — 167 громадян та 32 транспортних засобів прослідували у напрямку тимчасово окупованого Донецька, водночас 107 осіб та 20 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.
Нагадаємо, за місяць після відновлення роботи КПВВ на Донбасі лінію розмежування перетнуло майже 43 тисячі осіб.