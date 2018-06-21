На Донбассе заметили 15 вражеских грузовиков, двигавшихся со стороны РФ

КИЕВ. 21 июня. УНН. На Донбассе в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск заметили колонну техники боевиков, которая двигалась со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Довжанский" на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает УНН.