На Донбассе заметили 15 вражеских грузовиков, двигавшихся со стороны РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На Донбассе в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск заметили колонну техники боевиков, которая двигалась со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Довжанский" на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает УНН.
"Также сообщается, что по имеющейся информации, в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск обнаружено перемещения колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков, двигавшихся со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Довжанский" на границе с Российской Федерацией", - сообщила украинская сторона СЦКК.
Напомним, боевики с начала суток продолжают обстреливать позиции ООС.