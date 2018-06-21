На Донбасі помітили 15 ворожих вантажівок, які рухалися з боку РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На Донбасі в районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ помітили колону техніки бойовиків, яка рухалася з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску “Довжанський”, що на кордоні з Російською Федерацією. Про це інформує українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) , передає УНН.
“Також повідомляється, що за наявною інформацією, у районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ виявлено переміщення колони техніки бойовиків, щонайменше 15 вантажівок, які рухалися з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску „Довжанський“, що на кордоні з Російською Федерацією”, — повідомила українська сторона СЦКК.
Нагадаємо, бойовики з початку доби продовжують обстрілювати позиції ООС.