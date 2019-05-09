На Донбассе оккупанты продолжают создавать искусственные очереди на КПВВ

"Незаконные вооруженные формирования искусственно создают очереди, у них очень малая пропускная способность, поэтому есть большие очереди на КПВВ со стороны неподконтрольных частей территории Луганской и Донецкой областей", - отметил Лисянский.



По его словам, со стороны подконтрольной Украине территории происходит реконструкция КПВВ, все идет более или менее нормально, но со стороны оккупантов как было в 2014 году, так и осталось.



Напомним, сегодня утром, 9 мая, на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались почти 200 автомобилей.