На Донбасі окупанти продовжують створювати штучні черги на КПВВ

"Незаконні збройні формування штучно створюють черги, у них дуже мала пропускна спроможність, тому є великі черги на КПВВ з боку непідконтрольних частин території Луганської та Донецької областей", - зазначив Лисянський.



За його словами, з боку підконтрольної Україні території відбувається реконструкція КПВВ, все іде більш менш нормально, однак зі сторони окупантів як було у 2014 році, так і залишилося.



Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 травня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів.