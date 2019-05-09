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На Донбасі окупанти продовжують створювати штучні черги на КПВВ

На Донбасі окупанти продовжують створювати штучні черги на КПВВ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей незаконні збройні формування продовжують створювати штучні черги на пропускних пунктах. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

"Незаконні збройні формування штучно створюють черги, у них дуже мала пропускна спроможність, тому є великі черги на КПВВ з боку непідконтрольних частин території Луганської та Донецької областей", - зазначив Лисянський.

За його словами, з боку підконтрольної Україні території відбувається реконструкція КПВВ, все іде більш менш нормально, однак зі сторони окупантів як було у 2014 році, так і залишилося.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 травня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів.

Українські Національні Новини

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