На Донбасі окупанти продовжують створювати штучні черги на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей незаконні збройні формування продовжують створювати штучні черги на пропускних пунктах. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.
"Незаконні збройні формування штучно створюють черги, у них дуже мала пропускна спроможність, тому є великі черги на КПВВ з боку непідконтрольних частин території Луганської та Донецької областей", - зазначив Лисянський.
За його словами, з боку підконтрольної Україні території відбувається реконструкція КПВВ, все іде більш менш нормально, однак зі сторони окупантів як було у 2014 році, так і залишилося.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 травня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися майже 200 автомобілів.