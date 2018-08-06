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На Донбассе боевики проводят аресты "нелояльных" к оккупационному режиму

На Донбассе боевики проводят аресты "нелояльных" к оккупационному режиму

Киев  •  УНН

 • 7117 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На временно оккупированных территориях Донбасса боевики проводят "операцию" Визит", во время которой они проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупационному режиму. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В частности, подразделениями т.н. "МВД ДНР" начато проведение комплексных оперативных мероприятий по условным названием "операция" Визит", - рассказал О.Мотузяник.

Он пояснил, что под видом выявления и привлечения к ответственности местных жителей, которые уклоняются от выполнения распоряжения российской администрации о своевременной постановке на воинский учет, сотрудники так называемых "правоохранительных органов" проводят аресты лиц, вызывающих подозрение в "нелояльности" к оккупационному режиму.

Предполагается, что до выяснения обстоятельств задержанные будут привлекаться к выполнению работ по оборудованию фортификационных сооружений и блиндажей в районах дислокации соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как сообщал УНН, боевики на Донбассе планируют призвать на военную службу иностранцев, которые временно находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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