На Донбасі бойовики проводять арешти “нелояльних” до окупаційного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики проводять “операцію “Візит”, під час якої вони проводять арешти осіб, які викликають підозру в “нелояльності” до окупаційного режиму. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зокрема, підрозділами т.зв. “МВС ДНР” розпочато проведення комплексних оперативних заходів за умовною назвою “операція “Візит”, — розповів О.Мотузяник.
Він пояснив, що під виглядом виявлення і притягнення до відповідальності місцевих мешканців, які ухиляються від виконання розпорядження російської адміністрації про своєчасну постановку на військовий облік, співробітники так званих “правоохоронних органів” проводять арешти осіб, які викликають підозру в “нелояльності” до окупаційного режиму.
Передбачається, що до з’ясування обставин затримані будуть залучатись до виконання робіт з обладнання фортифікаційних споруд і бліндажів у районах дислокації з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донбасі планують призвати на військову службу іноземців, які тимчасово перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.