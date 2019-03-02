На Донбассе боевики обстреляли жилые дома из минометов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Боевики в очередной раз обстреляли мирных жителей Донбасса. 28 февраля в 17:15 вражеским огнем в направлении села Калиновое был осуществлен обстрел села Троицкое с минометов калибра 120 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу ООС в Facebook.
1 марта от представителей гражданско-военной администрации г. Попасная получено сообщение о попадания боеприпасов в жилые дома в Троицком Попаснянского района Луганской области.
На местах обстрела наблюдательным группой украинской стороны СЦКК выявлено и задокументировано существенные повреждения четырех домов от попадания мин калибра 120 мм.
Также в результате повреждений от разрыва мин на ул. Щорса в этом же селе было перебито линию электропередач.
Обошлось без жертв среди гражданского населения.
Напомним, в течение 2 марта до 18:00 боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских войск, из них один раз — из тяжелого вооружения.