Боевики в зоне ООС за сегодня уже пять раз открыли огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В течение текущих суток до 18:00 боевики на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских войск, из них один раз - из тяжелого вооружения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток противник пять раз обстрелял позиции наших войск, из них один раз - из тяжелого вооружения", - сообщили в штабе.
Как отмечается, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрела позиций украинских войск.
"С минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Водяное, с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое; с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское", - указали в штабе.
При этом, по данным пресс-центра ООС, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов украинских защитников в районе населенного пункта Травневое.
"В результате обстрелов один наш защитник был ранен. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - добавили в штабе.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.
Напомним, полиция перебросила подкрепление в прифронтовую зону после обстрелов.