Бойовики у зоні ООС за сьогодні уже п'ять разів відкрили вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Протягом поточної доби до 18:00 бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли позиції українських військ, з них один раз – із важкого озброєння. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник п'ять разів обстріляв позиції наших військ, з них один раз – із важкого озброєння", - повідомили у штабі.
Як зазначається, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили чотири обстріли позицій українських військ.
"З мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Водяне; з автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Верхньоторецьке; з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля селища Піски; зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське", - вказали у штабі.
При цьому, за даними прес-центру ООС, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів українських захисників у районі населеного пункту Травневе.
"У результаті обстрілів один наш захисник був поранений. Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються", - додали у штабі.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників.
Нагадаємо, поліція перекинула підкріплення у прифронтову зону після обстрілів.