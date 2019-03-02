На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки з мінометів

1 березня від представників цивільно-військової адміністрації м. Попасна отримано повідомлення про влучання боєприпасів у житлові будинки у Троїцькому Попаснянського району Луганської області.

На місцях обстрілу спостережною групою української сторони СЦКК виявлено та задокументовано суттєві пошкодження чотирьох будинків від влучання мін калібру 120 мм.

Також внаслідок пошкоджень від розриву мін на вул. Щорса у цьому ж селі було перебито лінію електропередач.

Обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, протягом 2 березня до 18:00 бойовики на Донбасі п’ять разів обстріляли позиції українських військ, з них один раз — із важкого озброєння.