В Днепропетровской области сгорела машина

КИЕВ. 30 марта. УНН. В понедельник в 04:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Титова в поселке Томаковка Томаковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.