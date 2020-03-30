В Днепропетровской области сгорела машина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В понедельник в 04:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Титова в поселке Томаковка Томаковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
По вызову направлено отделение 56 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что на временной остановке возле двора частного дома горит легковой автомобиль.
Пожар локализован в 4:37 и ликвидирован в 5:11.
Огнем уничтожено моторный отсек и салон автомобиля Audi на площади 6 кв. м.
К тушению пожара привлечены 3 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, в Чернигове во время пожара спасли двух детей, один человек погиб.