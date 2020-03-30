В Днепропетровской области сгорела машина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67262 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79521 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92776 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90450 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104996 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89178 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103143 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105989 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131025 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130339 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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В Днепропетровской области сгорела машина

В Днепропетровской области сгорела машина

Киев  •  УНН

 • 12153 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В понедельник в 04:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Титова в поселке Томаковка Томаковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По вызову направлено отделение 56 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что на временной остановке возле двора частного дома горит легковой автомобиль.

Пожар локализован в 4:37 и ликвидирован в 5:11.

Огнем уничтожено моторный отсек и салон автомобиля Audi на площади 6 кв. м.

К тушению пожара привлечены 3 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, в Чернигове во время пожара спасли двух детей, один человек погиб.

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