На Дніпропетровщині згоріла автівка

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У понеділок о 04:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання автомобіля на вулиці Титова у селищі Томаківка Томаківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За викликом направлено відділення 56 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці біля подвір’я приватного будинку горить легковий автомобіль.

Пожежу локалізовано о 04:37 та ліквідовано о 05:11.

Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля Audi на площі 6 кв. м.

До гасіння займання залучено 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, у Чернігові під час пожежі врятували двох дітей, одна людина загинула.

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