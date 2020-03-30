На Дніпропетровщині згоріла автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У понеділок о 04:20 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання автомобіля на вулиці Титова у селищі Томаківка Томаківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
За викликом направлено відділення 56 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що на тимчасовій зупинці біля подвір’я приватного будинку горить легковий автомобіль.
Пожежу локалізовано о 04:37 та ліквідовано о 05:11.
Вогнем знищено моторний відсік та салон автомобіля Audi на площі 6 кв. м.
До гасіння займання залучено 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Нагадаємо, у Чернігові під час пожежі врятували двох дітей, одна людина загинула.