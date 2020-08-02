В Днепропетровской области за сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили 8 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили 8 новых случаев коронавируса. Болезнь подтвердили у 6 жителей Кривого Рога, по одному - Днепра и Верхнеднепровского района", - говорится в сообщении.
Так, в целом в Днепропетровской области - 1421 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 1116 человек выздоровели, 28 - умерли.
Напомним, что в Украине на утро 2 августа зафиксировано уже 72 168 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев вновь увеличилось - до более 1100.