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На Дніпропетровщині за добу виявлено 8 нових випадків COVID-19

На Дніпропетровщині за добу виявлено 8 нових випадків COVID-19

Київ • УНН

 • 19289 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. За останню добу в Дніпропетровській області виявили 8 нових випадків коронавірусу. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, передає УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"За останню добу в Дніпропетровській області виявили 8 нових випадків коронавірусу. Хворобу підтвердили у 6 мешканців Кривого Рогу, по одному – Дніпра та Верхньодніпровського району", - йдеться у повідомленні.

Так, загалом на Дніпропетровщині – 1421 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. 1116 людей одужали, 28 – померли.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 2 серпня зафіксовано вже 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась — до понад 1100.

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