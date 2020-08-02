На Дніпропетровщині за добу виявлено 8 нових випадків COVID-19

"За останню добу в Дніпропетровській області виявили 8 нових випадків коронавірусу. Хворобу підтвердили у 6 мешканців Кривого Рогу, по одному – Дніпра та Верхньодніпровського району", - йдеться у повідомленні.

Так, загалом на Дніпропетровщині – 1421 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції. 1116 людей одужали, 28 – померли.

Нагадаємо, що в Україні на ранок 2 серпня зафіксовано вже 72 168 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась — до понад 1100.