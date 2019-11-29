В Днепропетровской области водитель напал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Першотравенске Днепропетровской области во время общения с полицейским водитель резко начал движение автомобиля и протянул за собой правоохранителя, который держался за водительскую дверь. Во время задержания начал сопротивляться и ударил полицейского. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 29 ноября около 00:45 полицейские сектора реагирования патрульной полиции Першотравенска во время патрулирования зафиксировали нарушение правил дорожного движения. На перекрестке улиц Юбилейная и Пушкина водитель автомобиля Opel Vectra создал аварийную ситуацию. Мужчина проигнорировал требование правоохранителей остановиться, зато увеличил скорость и попытался скрыться. При этом допустил столкновение со служебным автомобилем. В результате 32-летнего нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. Транспортное средство изъяли и поставили на площадку.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему грозит ограничение или лишение свободы сроком до 5 лет.
Кроме этого в отношении водителя составлены административные протоколы по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Житомирской области двое пьяных мужчин попали в ДТП и избили полицейского.