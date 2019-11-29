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На Дніпропетровщині водій напав на поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Першотравенську Дніпропетровської області під час спілкування з поліцейським водій різко почав рух автомобіля та протягнув за собою правоохоронця, який тримався за водійські двері. Під час затримання почав чинити опір та вдарив поліцейського. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 29 листопада близько 00:45 поліцейські сектору реагування патрульної поліції Першотравенська під час патрулювання зафіксували порушення правил дорожнього руху. На перехресті вулиць Ювілейна та Пушкіна водій автомобіля Opel Vectra створив аварійну ситуацію. Чоловік проігнорував вимогу правоохоронців зупинитися, натомість збільшив швидкість та спробував втекти. При цьому допустив зіткнення зі службовим автомобілем. В результаті 32-річного порушника затримали та доставили до відділення поліції. Транспортний засіб вилучили та поставили на майданчик.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує обмеження або позбавлення волі строком до 5 років.

Крім цього стосовно водія складено адміністративні протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Житомирщині двоє п’яних чоловіків потрапили у ДТП та побили поліцейського.

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