На Дніпропетровщині водій напав на поліцейського

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Першотравенську Дніпропетровської області під час спілкування з поліцейським водій різко почав рух автомобіля та протягнув за собою правоохоронця, який тримався за водійські двері. Під час затримання почав чинити опір та вдарив поліцейського. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.