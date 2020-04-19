В Днепропетровской области выявлено восемь новых случаев COVID-19, всего - 118

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 36225 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 80622 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102019 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128249 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128849 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 172292 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121740 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157522 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104928 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103066 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Днепропетровской области выявлено восемь новых случаев COVID-19, всего - 118

В Днепропетровской области выявлено восемь новых случаев COVID-19, всего - 118

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Коронавирусную инфекцию подтвердили еще в восьми жителей области. Положительные результаты лабораторных исследований получили 5 человек из Каменского и трое - из Подгородного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.

Всего 19 апреля провели 192 ПЦР-исследования на COVID-19. Они показали 184 негативных и 8 положительных результатов.

Напомним, в Украине - почти 5,5 тыс лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 118 - в Днепропетровской области. Девять жителей региона уже выздоровели.

Украинские Национальные Новости

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