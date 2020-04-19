В Днепропетровской области выявлено восемь новых случаев COVID-19, всего - 118
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Коронавирусную инфекцию подтвердили еще в восьми жителей области. Положительные результаты лабораторных исследований получили 5 человек из Каменского и трое - из Подгородного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко.
Всего 19 апреля провели 192 ПЦР-исследования на COVID-19. Они показали 184 негативных и 8 положительных результатов.
Напомним, в Украине - почти 5,5 тыс лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 118 - в Днепропетровской области. Девять жителей региона уже выздоровели.