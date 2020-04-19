На Дніпропетровщині виявлено вісім нових випадків COVID-19, загалом - 118
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Коронавірусну інфекцію підтвердили ще у восьми жителів області. Позитивні результати лабораторних досліджень отримали 5 людей з Кам’янського та троє – з Підгородного. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка.
Загалом 19 квітня провели 192 ПЛР-дослідження на COVID-19. Вони показали 184 негативних та 8 позитивних результатів.
Нагадаємо, в Україні – майже 5,5 тис лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. З них 118 – на Дніпропетровщині. Дев’ять мешканців регіону вже одужали.