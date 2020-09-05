В Днепропетровской области выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. За сутки коронавирусной инфекцией заболели 55 жителей Днепропетровской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
“За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили 55 больных COVID-19. Зато 12 жителей преодолели болезнь. Всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию диагностировали у 2625 жителей региона”, - цитирует пресс-служба голову ОДА Александра Бондаренко.
Коронавирусом заразились 16 днепрян и 21 криворожанин. Наличие инфекции также подтвердили в 9 жителей Павлограда, двух — Новомосковска, по одному — Каменского и Никополя. COVID-19 обнаружили и у жителей Днепровского, Новомосковского и Синельниковского районов.
Выздоровели жители Днепра, Верхнеднепровского и Днепровского районов.
Все наличие коронавирусной инфекции лабораторно подтвердили у 2 625 жителей области. 1241 житель региона уже выздоровел, 57 умерли.
Напомним, 5 сентября был зафиксирован очередной рекорд суточного прироста количества новых случаев заражения коронавирусом в Украине — 2836.