На Дніпропетровщині виявлено 55 нових випадків зараження коронавірусом

“За останню добу на Дніпропетровщині виявили 55 хворих на COVID-19. Натомість 12 жителів подолали недугу. Загалом із початку пандемії коронавірусну інфекцію діагностували у 2625 мешканців регіону”, — цитує пресслужба голову ДніпОДА Олександра Бондаренка.

На коронавірус захворіли 16 дніпрян та 21 криворожанин. Наявність інфекції також підтвердили у 9 мешканців Павлограда, двох — Новомосковська, по одному — Кам’янського та Нікополя. COVID-19 виявили і у жителів Дніпровського, Новомосковського та Синельниківського районів.

Одужали мешканці Дніпра, Верхньодніпровського та Дніпровського районів.

На сьогодні на Дніпропетровщині наявність коронавірусної інфекції лабораторно підтвердили у 2625 людей. 1241 житель регіону вже одужав, 57 померли.

Нагадаємо, 5 вересня був зафіксований черговий рекорд добового приросту кількості нових випадків зараження коронавірусом в Україні — 2836.