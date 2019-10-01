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В Днепропетровской области разоблачили пророссийского агитатора, которого завербовала ФСБ

Киев • УНН

 • 11690 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Контрразведчики разоблачили в Днепропетровской завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русcкого мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Днепропетровской области разоблачили пророссийского агитатора, которого завербовала ФСБ

По данным спецслужбы, украинский гражданин, представитель общественной организации "Днепропетровское землячество России", готовил и размещал в сети Интернет пропагандистские материалы антиукраинского содержания в поддержку самопровозглашенных "Л/ДНР", идей так называемой Новороссии. Он также распространял призывы к созданию фейковой "Днепропетровской народной республики".

По словам агитатора, он был завербован ФСБ РФ на материальной основе во время пребывания на территории страны-агрессора в Москве. Российские спецслужбы "вышли" на мужчину через его знакомых, проживающих в РФ. За ежемесячную денежное вознаграждение он согласился выполнять задачи, направленные на изменение границ территории нашего государства, а также по сбору разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе.

"Показательно, что во время одной из поездок в РФ для отчета о выполнении задач житель Днепропетровской области получил от российской спецслужбы награду - медаль к 100-летию "ВЧК-КГБ-ФСБ", - сообщили в пресс-центре.

В ходе обысков следователи СБУ изъяли у злоумышленника компьютерную технику и мобильные терминалы, которые использовались для проведения подрывной деятельности против нашей страны. Гражданину Украины объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в оккупированном Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца.

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