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На Дніпропетровщині викрили проросійського агітатора, якого завербувала ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Контррозвідники викрили на Дніпропетровщині завербованого ФСБ РФ пропагандиста "русcкого мира", який своїми діями посягав на територіальну цілісність нашої держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

На Дніпропетровщині викрили проросійського агітатора, якого завербувала ФСБ

За даними спецслужби, український громадянин, представник громадської організації "Дніпропетровське земляцтво Росії", готував та розміщував у мережі Інтернет пропагандистські матеріали антиукраїнського змісту на підтримку самопроголошених "Л/ДНР", ідей так званої Новоросії. Він також поширював заклики до створення фейкової "Дніпропетровської народної республіки".

Зі слів агітатора, він був завербований ФСБ РФ на матеріальній основі під час перебування на території країни-агресора у Москві. Російські спецслужби "вийшли" на чоловіка через його знайомих, які проживають в РФ. За щомісячну грошову винагороду він погодився виконувати завдання, спрямовані на зміну меж території нашої держави, а також зі збору розвідувальної інформації про соціально-політичну ситуацію у регіоні.

"Показово, що під час однієї із поїздок до РФ для звіту про виконання завдань мешканець Дніпропетровщини отримав від російської спецслужби нагороду – медаль до 100-річчя "ВЧК-КГБ-ФСБ", - повідомили в пресцентрі.

У ході обшуків слідчі СБУ вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні термінали, які використовувались для проведення підривної діяльності проти нашої держави. Громадянину України оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), що карається позбавленням волі терміном до 5 років.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, в окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця.

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