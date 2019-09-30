В окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця – прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Громадянин України звернувся до українських правоохоронних органів через спробу Федеральної служби безпеки РФ завербувати його для шпигунства, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
Повідомляється, що до правоохоронних органів автономії звернувся громадянин України, який у вересні 2016 року під час перебування на окупаційному "пункті пропуску" "Джанкой" був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ, які примушували його до негласного співробітництва в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації.
"Представники "спецслужб" змушували громадянина України збирати та передавати інформацію щодо місць дислокації військової техніки Збройних сил України в Генічеському районі Херсонської області, членів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та кримськотатарського батальйону "Аскер", - йдеться у повідомлення.
У зв’язку з тим, що особа не вчинила жодних дій на виконання злочинного завдання та добровільно звернулася до представників правоохоронних органів автономії, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада – ред.) буде вирішено питання про звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, на лінії розмежування на території Луганської області жительку Хмельниччини намагалася завербувати Федеральна служба безпеки РФ.