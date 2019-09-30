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В окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця – прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Громадянин України звернувся до українських правоохоронних органів через спробу Федеральної служби безпеки РФ завербувати його для шпигунства, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

В окупованому Криму ФСБ намагалася завербувати українця – прокуратура

Повідомляється, що до правоохоронних органів автономії звернувся громадянин України, який у вересні 2016 року під час перебування на окупаційному "пункті пропуску" "Джанкой" був доставлений російськими прикордонниками до представників ФСБ, які примушували його до негласного співробітництва в інтересах Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

"Представники "спецслужб" змушували громадянина України збирати та передавати інформацію щодо місць дислокації військової техніки Збройних сил України в Генічеському районі Херсонської області, членів Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та кримськотатарського батальйону "Аскер", - йдеться у повідомлення.

У зв’язку з тим, що особа не вчинила жодних дій на виконання злочинного завдання та добровільно звернулася до представників правоохоронних органів автономії, відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України (Державна зрада – ред.) буде вирішено питання про звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, на лінії розмежування на території Луганської області жительку Хмельниччини намагалася завербувати Федеральна служба безпеки РФ.

Українські Національні Новини

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