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В оккупированном Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца — прокуратура

Киев • УНН

 • 10565 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Гражданин Украины обратился к украинским правоохранительным органам из-за попытки Федеральной службы безопасности РФ завербовать его для шпионажа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

В оккупированном Крыму ФСБ пыталась завербовать украинца — прокуратура

Сообщается, что к правоохранительным органам автономии обратился гражданин Украины, который в сентябре 2016 года во время пребывания на оккупационном "пункте пропуска" "Джанкой" был доставлен российскими пограничниками к представителям ФСБ, которые заставляли его к негласному сотрудничеству в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

"Представители "спецслужб" заставляли гражданина Украины собирать и передавать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных сил Украины в Геническом районе Херсонской области, членов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" и крымскотатарского батальона "Аскер", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что лицо не совершило никаких действий во исполнение преступного задания и добровольно обратилось к представителям правоохранительных органов автономии, в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена - ред.) будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности, отметили в прокуратуре.

Напомним, на линии разграничения на территории Луганской области жительницу Хмельницкой области пыталась завербовать Федеральная служба безопасности РФ.

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