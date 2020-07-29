В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Днепропетровской области сегодня утром произошло лобовое столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.
"29 июля в 7:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге М-04 вблизи поселка Славянка Межевского района произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло с участием двух грузовиков DAF из-за того, что водитель одного из них не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
"В результате происшествия водителя одного из транспортных средств зажало в изувеченном в результате удара автомобиле. Водитель грузового автомобиля DAF-95 (гражданин 1982 года рождения) до приезда пожарно-спасательного подразделения был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - ушиб верхних и нижних конечностей", - сообщили в ГСЧС.
Пострадавшего водителя из другой машины, гражданина 1992 года рождения, спасатели деблокировали и передали медикам. Его госпитализировали в Межевскую центральную больницу с предварительным диагнозом - перелом бедра.
Как сообщал УНН, в Киеве столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб.