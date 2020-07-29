В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42775 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102571 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107497 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134887 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111089 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132130 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102182 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104460 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков

В Днепропетровской области произошло лобовое столкновение двух грузовиков

Киев  •  УНН

 • 19350 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. В Днепропетровской области сегодня утром произошло лобовое столкновение двух грузовиков, есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в регионе, передает УНН.

"29 июля в 7:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге М-04 вблизи поселка Славянка Межевского района произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло с участием двух грузовиков DAF из-за того, что водитель одного из них не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

"В результате происшествия водителя одного из транспортных средств зажало в изувеченном в результате удара автомобиле. Водитель грузового автомобиля DAF-95 (гражданин 1982 года рождения) до приезда пожарно-спасательного подразделения был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи в медицинское учреждение с предварительным диагнозом - ушиб верхних и нижних конечностей", - сообщили в ГСЧС.

Пострадавшего водителя из другой машины, гражданина 1992 года рождения, спасатели деблокировали и передали медикам. Его госпитализировали в Межевскую центральную больницу с предварительным диагнозом - перелом бедра.

Как сообщал УНН, в Киеве столкнулись легковушка и грузовик, один человек погиб.

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