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На Дніпропетровщині сталося лобове зіткнення двох вантажівок

На Дніпропетровщині сталося лобове зіткнення двох вантажівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. На Дніпропетровщині сьогодні вранці сталося лобове зіткнення двох вантажівок, є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.

"29 липня о 7:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автошляху М-04 поблизу селища Слов’янка Межівського району, сталось лобове зіткнення двох вантажних автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася за участю двох вантажівок DAF через те, водій однієї з них не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

"Внаслідок події, водія одного з транспортного засобу затиснуло в понівеченому внаслідок удару автівки. Водія вантажного автомобіля DAF-95 (громадянин 1982 року народження) до приїзду пожежно-рятувального підрозділу було госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги до медичного закладу з попереднім діагнозом – забиття верхніх та нижніх кінцівок", – повідомили в ДСНС.

Постраждалого водія з іншої автівки, громадянина 1992 року народження, рятувальники деблокували та передали медикам. Його госпіталізували до Межівської центральної лікарні з попереднім діагнозом – перелом стегна.

Як повідомляв УНН, у Києві зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.

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