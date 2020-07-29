На Дніпропетровщині сталося лобове зіткнення двох вантажівок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. На Дніпропетровщині сьогодні вранці сталося лобове зіткнення двох вантажівок, є постраждалі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області, передає УНН.
"29 липня о 7:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автошляху М-04 поблизу селища Слов’янка Межівського району, сталось лобове зіткнення двох вантажних автомобілів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДТП сталася за участю двох вантажівок DAF через те, водій однієї з них не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.
"Внаслідок події, водія одного з транспортного засобу затиснуло в понівеченому внаслідок удару автівки. Водія вантажного автомобіля DAF-95 (громадянин 1982 року народження) до приїзду пожежно-рятувального підрозділу було госпіталізовано працівниками швидкої медичної допомоги до медичного закладу з попереднім діагнозом – забиття верхніх та нижніх кінцівок", – повідомили в ДСНС.
Постраждалого водія з іншої автівки, громадянина 1992 року народження, рятувальники деблокували та передали медикам. Його госпіталізували до Межівської центральної лікарні з попереднім діагнозом – перелом стегна.
Як повідомляв УНН, у Києві зіткнулися легковик та вантажівка, одна людина загинула.