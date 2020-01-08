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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111255 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113995 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112479 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125404 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104483 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107578 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107765 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131812 просмотра

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В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек и автобуса

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек и автобуса

Киев  •  УНН

 • 12139 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Днепропетровской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них столкнулся с автобусом. В результате ДТП погиб один человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП области.

Сообщается, что ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции города Никополь с участием автобуса "Икарус" и автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo.

"Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль Chevrolet столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Также в больницу доставлено водителя и 9 пассажиров автобуса, водителя автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo", - говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, на Волыни столкнулись автобусы: пострадали восемь человек.

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