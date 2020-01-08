В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек и автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Днепропетровской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них столкнулся с автобусом. В результате ДТП погиб один человек, еще 12 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП области.
Сообщается, что ДТП произошло 8 января около 7 утра в районе газостанции города Никополь с участием автобуса "Икарус" и автомобилей Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo.
"Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль Chevrolet столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате автомобильной аварии погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia. Также в больницу доставлено водителя и 9 пассажиров автобуса, водителя автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo", - говорится в сообщении.
Указано, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, на Волыни столкнулись автобусы: пострадали восемь человек.