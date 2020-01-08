На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП за участі двох легковиків та автобуса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На Дніпропетровщині відбулося зіткнення двох легковиків, після чого один з них зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП загинула одна людина, ще 12 отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУНП області.
Повідомляється, що ДТП сталася 8 січня близько 7-ї ранку в районі газостанції міста Нікополь за участі автобусу "Ікарус" та автомобілів Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo.
"Як попередньо встановлено, спочатку відбулось зіткнення двох легкових автомобілів, після чого автомобіль Chevrolet зіткнувся з автобусом. Під час ДТП в автобусі перебувало приблизно 30 пасажирів. В результаті автомобільної аварії загинув пасажир автомобіля Daewoo Nexia. Також до лікарні доставлено водія та 9 пасажирів автобусу, водія автомобіля Chevrolet та автомобіля Daewoo", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, на Волині зіткнулись автобуси: постраждали вісім осіб.