В Днепропетровской области произошел пожар в школьной библиотеке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Днепропетровской области в городе Синельниково пожарные ликвидировали пожар, который произошел в школьной библиотеке. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
В 1:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на улице Каштановая, 27 в городе Синельниково.
Как стало известно, пожар возник в помещении библиотеки общеобразовательной школы № 3, расположенной на первом этаже 2-этажного здания.
Пожарные, как прибыли по вызову локализовали пожар в 3:06, а ликвидировали в 4:19. Погибших и пострадавших нет.
В результате пожара огнем повреждены мебель и литература, которые находилась в помещении библиотеки. Общая площадь пожара составляет 40 кв.м.
Причина возгорания пожара устанавливается.