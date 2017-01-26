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На Дніпропетровщині сталася пожежа в шкільній бібліотеці

На Дніпропетровщині сталася пожежа в шкільній бібліотеці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. На Дніпропетровщині у місті Синельникове вогнеборці ліквідували пожежу, яка сталася у шкільній бібліотеці. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

О 01:46 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Каштанова, 27 у місті Синельникове.

Як стало відомо, пожежа виникла у приміщенні бібліотеки загально-освітньої школи № 3, яка розташована на першому поверсі 2-поверхової будівлі.

Вогнеборці, як прибули за викликом локалізували пожежу о 03:06, а ліквідували о 04:19. Загиблих та постраждалих немає.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджені меблі та література, які знаходилася у приміщенні бібліотеки. Загальна площа пожежі складає 40 кв.м.

Причина загорання пожежі наразі встановлюється.

Українські Національні Новини

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