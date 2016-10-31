В Днепропетровской области сержанта осудили за незаконное приобретение и ношение боеприпасов

Установлено, что в конце апреля 2016 года, прибыв из зоны антитеррористической операции, указанный военнослужащий получил краткосрочный отпуск по семейным обстоятельствам и перевозил в своем багаже ​​более 700 патронов различных калибров, 21 гранату и 12 запалов к ним. Впоследствии он был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале г. Днепра.

Военнослужащего признан виновным по ч. 1 ст. 263 УК Украины и осужден к наказанию в виде 5 лет лишения свободы.