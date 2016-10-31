На Дніпропетровщині сержанта засудили за незаконне придбання та носіння боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На Дніпропетровщині за незаконне придбання та носіння боєприпасів сержанта засудили до 5 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.
Встановлено, що в кінці квітня 2016 року, прибувши із зони антитерористичної операції, вказаний військовослужбовець отримав короткострокову відпустку за сімейними обставинами та перевозив в своєму багажі понад 700 патронів різних калібрів, 21 гранату і 12 запалів до них. Згодом він був затриманий правоохоронцями на залізничному вокзалі м Дніпра.
Військовослужбовця визнано винним за ч. 1 ст. 263 КК України та засуджено до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.