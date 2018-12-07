В Днепропетровской области продолжают исчезать дети
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Днепропетровской области двое несовершеннолетних девушек пошли в школу и не вернулись. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В Днепропетровской области вчера было открыто досудебное расследование по ч.2 пн.2 ст. 155 УК Украины по факту исчезновения двух несовершеннолетних девочек 2005 и 2002 года рождения, которые утром пошли в школу и не вернулись.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской области пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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