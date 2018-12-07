На Дніпропетровщині продовжують зникати діти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Дніпропетровській області двоє неповнолітніх дівчат пішли до школи та не повернулись. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У Дніпропетровській області вчора було відкрито досудове розслідування за ч.2 пн.2 ст. 155 КК України за фактом зникнення двох неповнолітніх дівчаток 2005 та 2002 року народження, які ранком пішли до школи та не повернулись.
Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.
Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.
На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.
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